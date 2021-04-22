В Украине 14 277 новых случаев коронавируса

23 апреля 2021, 09:00

В Украине за минувшие сутки выявили 14 277 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Харьковской областях, а также в Киеве.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За сутки:

госпитализировали 3728 человек;

умерли - 434 пациента;

выздоровели - 18 964 человека;

За сутки сделали 95 740 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 41 305, методом ИФА - 18 360, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 36 075).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1296), г. Киев (1. 269), Харьковской (1137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели 2 004 630 человек;

выздоровели - 1 552 267 человек;

умерли - 41 700;

провели ПЦР-тестов - 9 130 606.