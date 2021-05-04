В мире две недели подряд наблюдается рекордный прирост новых случаев COVID

05 мая 2021, 10:52

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что количество новых случаев COVID-19 в мире две недели подряд держится на рекордном уровне с начала пандемии. Зафиксировано более 5,7 миллиона.

Об этом свидетельствует опубликованный еженедельный эпидемиологический бюллетень ВОЗ.

За прошедшую неделю 93 тысячи человек в мире умерли от коронавируса. Это на 6% больше по сравнению с предыдущей неделей.

"Вторую неделю подряд количество случаев COVID-19 во всем мире остается на высоком уровне с начала пандемии: более 5,7 миллиона новых случаев еженедельно после девяти недель подряд роста. Количество новых смертей продолжает расти седьмую неделю подряд - более чем 93 000 смертей", - говорится в бюллетене.

Именно в регионе Юго-Восточной Азии по-прежнему отмечается заметный рост случаев заболевания и смертности. В частности, на Индию приходится более 90% случаев заболеваний и смертей в регионе, а также 46% случаев заболеваний и 25% случаев смертей в мире, зарегистрированных за последнюю неделю.

При этом заболеваемость в регионах Европы, Восточного Средиземноморья, Африки и Америки снизилась. Показатели же в регионе Западной части Тихого океана можно было сравнить с предыдущей неделей.

Кроме того, число смертей уменьшилось в Европе, Африке и регионе Западной части Тихого океана, а небольшое увеличение было зарегистрировано в регионах Америки и Восточного Средиземноморья.

Подчеркивается, что наибольшее количество новых случаев было зарегистрировано в Индии (2597285 новых случаев, рост на 20%). На втором месте - Бразилия (421933 новых случая, рост на 4%), за ней следуют США (345 692 новых случая, снижение на 15%), Турция (257992 новых случая, снижение на 32%) и Франция (163666 новых случаев, снижение на 23%).

Напомним, общее количество случаев коронавирусной инфекции в Индии возросло до 20 миллионов. Медицинские эксперты отмечают, что фактические цифры могут быть в 5-10 раз выше, чем официальные данные.