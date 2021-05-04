Минэкономики предлагает повысить цены на алкоголь: на сколько может подорожать

05 мая 2021, 12:40

Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства предлагает повысить минимальные цены на алкоголь. В частности, готовит проект соответствующего постановления.

Документы опубликованы на сайте ведомства.

В пояснительной записке говорится, что нынешний размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкоголь ввели еще в сентябре 2018 года. Но с учетом роста цен на сырье, энергоносители и затрат на оплату труда необходимо их откорректировать.

Таким образом, предлагается повысить минимальные розничные цены на:

водку и ликеро-водочные изделия - на 6,2%

виски, ром и джин - на 5,9%

коньяк и бренди - на 5,5%

винодельческую продукцию, сидр, перри (содержание спирта не более 8,5%), вермуты и виноградные вина с добавлением экстрактов - от 8,2 до 34,2%

цены на вина виноградные натуральные, игристые вина и газированные винные напитки не изменяются