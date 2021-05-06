06 мая 2021, 17:00 Израиль запретил въезд гражданам Украины из-за COVID-19 Согласно решению компетентных органов Государства Израиль, с 4.05.2021 в страну запрещается въезд иностранцев с территории Украины (в т.ч. граждан Украины), Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции, сообщила пресс-служба Посольства страны. Кроме того, израильской стороной отменены специальные разрешения, выданные компетентными органами для въезда в страну до 01.05.2021. Для оформления нового разрешения заявитель должен повторно обратиться в компетентные органы страны. Подробная информация о порядке въезда на территорию государства Израиль по ссылке https://www.gov.il/.../border_closing_coronavirus_14062020 Посольство обратилось к израильской стороне с просьбой предоставить разъяснения относительно установленных ограничений. Твитнуть Загрузка... Загрузка...