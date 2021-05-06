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Общественное мнение
Общество
06 мая 2021, 17:00

Израиль запретил въезд гражданам Украины из-за COVID-19

Согласно решению компетентных органов Государства Израиль, с 4.05.2021 в страну запрещается въезд иностранцев с территории Украины (в т.ч. граждан Украины), Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции, сообщила пресс-служба Посольства страны.

Кроме того, израильской стороной отменены специальные разрешения, выданные компетентными органами для въезда в страну до 01.05.2021.

Для оформления нового разрешения заявитель должен повторно обратиться в компетентные органы страны.

Подробная информация о порядке въезда на территорию государства Израиль по ссылке https://www.gov.il/.../border_closing_coronavirus_14062020

Посольство обратилось к израильской стороне с просьбой предоставить разъяснения относительно установленных ограничений.

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