06 мая 2021, 17:34

Лабораторно підтверджено 237 нових випадків COVID-19 в області. Від ускладнень померло ще 17 хворих

Географія виявлених захворювань:

місто Лисичанськ – 74, Рубіжне – два, Сєвєродонецьк – 43, Біловодський район – 10, Білокуракинський – одне, Кремінський – три, Марківський – дев’ять, Міловський – п’ять, Новопсковський – 29, Попаснянський – 15, Сватівський – 18, Станично-Луганський – п’ять, Старобільський – 15, Троїцький – вісім.

За весь час досліджень в області цей діагноз лабораторно підтверджено у 23 988 випадках.

Одужали – 19 318 (302 за останню добу), лікуються – 3 917 (619 – стаціонарно, 3 298 – амбулаторно).

Слід зазначити, що за час поширення цього вірусу в області захворіли 967 дітей віком до 17 років. З них одужали – 775.

Рівень госпіталізації в області на 100 тисяч населення дорівнює 50 (при пороговому 60).

Унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 68-річний чоловік та 65-річна жінка з Лисичанська; 71-, 79-річні чоловіки із Сєвєродонецька; 84-річний чоловік та 64-річна жінка з Кремінського району; 58-, 69-річні чоловіки з Міловського району; 44-річна жінка з Новоайдарського району; 73-, 81-річні чоловіки та 49-річна жінка з Попаснянського району; 74-, 80-річні жінки із Сватівського району; 59-, 84-річні жінки із Станично-Луганського району; 72-річний чоловік із Старобільського району.

Усього з початку пандемії на Луганщині від цієї хвороби померло 753 людини.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 6 травня (09:00) в Україні 2 097 024 підтверджених випадки COVID-19, із них 45 451 летальний, 1 711 709 осіб одужали. Загалом проведено 9 555 109 тестувань методом ПЛР. За добу зафіксовано 6 038 нових випадків; летальних – 374; здійснено 72 373 тестування; одужали 14 351 особа.