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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Региональные
06 мая 2021, 18:17

Історія життя ветерана Другої світової війни

Микола Нечитайло про свій шлях від призову до сьогодення

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