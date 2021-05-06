За чотири місяці 2021 року податковою Луганщини опрацьовано 18 запитів на отримання публічної інформації

06 мая 2021, 10:33

У січні – квітні поточного року Головним управлінням ДПС у Луганській області опрацьовано 18 запитів на отримання публічної інформації.

Із загальної кількості 1 запит надійшов поштою, 15 – електронною поштою, 2 – особисто від запитувача.

Найбільше запитів на отримання публічної інформації надійшло від фізичних осіб – 15 запитів. Від юридичних осіб з початку року надійшло 3 запити на отримання публічної інформації.

За результатами розгляду запитів: задоволено, з наданням інформації – 16, надіслано за належністю – 2.

Звертаємо увагу, що запити на отримання публічної інформації надсилаються на електронну скриньку lg.zvernennya@tax.gov.ua.

Нагадаємо, публічна інформація відповідно до Закону України від 13 січня 2011 року №2939-IV «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених Законом.