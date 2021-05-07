Увага! Кримінальна відповідальність

08 мая 2021, 14:41

Статті закону, нагадують у поліціїї, передбачають і адміністративну, і кримінальну відповідальність.

В Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів. Їх використання передбачає:

- адміністративну відповідальність - стаття 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зазначає, що виготовлення і пропаганда георгіївської стрічки тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення.

- кримінальну відповідальність - стаття 436 -1 Кримінального кодексу України - виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається позбавленням волі на строк до п’яти років.