Поліція фіксує порушників Закону

09 мая 2021, 16:10

На Луганщині поліцією відкрито кримінальне провадження за пропаганду забороненої законом символіки

У м. Попасна співробітники поліції під час патрулювання і забезпечення громадського порядку на території міста виявили 29-річного місцевого мешканця, який ходив вулицями з прапором СРСР.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 436-1 «Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів».