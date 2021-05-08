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Общественное мнение
Криминал
09 мая 2021, 16:10

Поліція фіксує порушників Закону

На Луганщині поліцією відкрито кримінальне провадження за пропаганду забороненої законом символіки

У м. Попасна співробітники поліції під час патрулювання і забезпечення громадського порядку на території міста виявили 29-річного місцевого мешканця, який ходив вулицями з прапором СРСР.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 436-1 «Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів».

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