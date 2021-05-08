На Кремінщині складено адмінпротокол за порушення карантину

09 мая 2021, 17:13

В м. Кремінна поліцейські зафіксували порушення карантинних обмежень

Під час проведення урочистих заходів, присвячених Дню Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, на площі Красна м. Кремінна, організаторкою не було вжито заходів щодо забезпечення карантинних обмежень, введених для попередження розповсюдження коронавірусної інфекції. У зв’язку з цим, правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 44-3 КУпАП «Порушення правил щодо карантину людей» на 48-річну жінку, яка є директоркою однієї з комунальних установ.

Поліція звертається до організаторів та учасників пам‘ятних, урочистих та релігійних заходів - суворо дотримуйтесь правил індивідуального захисту, тримайте дистанцію та одягайте захисні маски, аби вберегтися від захворювання.