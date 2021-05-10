Від липня дорожчає електроенергія

10 мая 2021, 16:04

В Україні вже з 1 липня буде новий тариф на електроенергію. Його вартість приблизно виросте в півтора-два рази. При цьому українцям мають намір також надати пільговий тариф (на кшталт того, який існував на перші 100 кВт-годин до 1 січня 2021 року).

Вартість кіловат-години стане вищою. Вона становитиме близько 2,5-3 гривні, кажуть люди, наближені до уряду. Звичайно така ціна вдарить по кишенях багатьох українців. Однак уряд вирішив пом'якшити цей удар введенням пільги для певного обсягу споживання.

В одному з варіантів розглядають можливість встановити пільгу на перші 100 кВт-годин, як і було раніше. Правда, це вже не буде коштувати 90 копійок, як тоді, а, скоріш за все - 1,68 гривні.

При цьому розглядають також й інші пороги: не лише у 100 кВт-годин, а й у 300 і навіть у 500. Зокрема, Олег Попенко, який очолює департамент житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА, вважає, що піднімати тариф на електроенергію потрібно зі споживання у 500 кВт-год.

"Я завжди виступав за те, щоб для тих, хто споживає більше 500 кВт-годин, ввели тариф вище. Якщо в людини великий будинок і багато техніки, вона може платити 2,5 грн. Так зараз і розмірковує Кабінет міністрів... Такі ціни (2,5 грн за кВт-годину) планують встановити 1 липня ", - розповів Попенко.

Навіть більше, Олег Попенко, пропонує не обмежуватися двома тарифами, а встановити таку градацію за обсягом споживання:

до 100 кВт-година - 0,90 гривні;

від 100 до 500 кВт-година - 1,68 гривні;

від 500 до 1000 кВт-год - 2,5 гривні;

понад 1000 кВт-год - більше 3 гривень.

Втім, на думку експертів таке рішення не вирішить проблеми з ліквідацією заборгованості перед енергоринком. Тому навряд чи уряд піде на такий розподіл вартості тарифу на електроенергію. Особливо - що стосується першого пункту - до 100 кВт-год. Не для того у найзлиденніших українців забирали цей пільговий тариф, щоби знову його повернути.