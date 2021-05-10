СБУ затримала розвідника “ДНР” поблизу лінії вогню на Донбасі

10 мая 2021, 16:39

СБУ затримала учасника незаконних збройних формувань терористичної організації “ДНР” на Донбасі. Бойовик намагався провести рекогностування місцевості на лінії розмежування. За попередньою інформацією, його завдання було – отримати інформацію про розташування, а також сили і засоби українських військових, йдеться на сайті відомства.

Оперативники СБУ встановили, що затриманий бойовик - уродженець Горлівки. З 2016 року він проходив службу в одному з військових формувань терористичної «ДНР». На посадах «старшого розвідника» та «стрільця-помічника гранатометника» чинив збройний опір силам АТОООС та обстрілював позиції українських військових підрозділів.

Під час перевірки правоохоронці виявили військовий квиток т.зв. «ДНР» та посвідчення «Общественной организации ветеранов Новоросии». У ході попереднього опитування затриманий визнав свою приналежність до терористичних угруповань.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури триває досудове розслідування. Заходи з викриття зловмисника проводились спільно із військовослужбовцями ЗСУ, залученими до операції Об'єднаних сил, ОТУ «Схід» та військовою контррозвідкою СБУ.