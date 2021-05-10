Страйк на меткомбінаті у Алчевську

10 мая 2021, 20:10

Вже тривалий час, в активній фазі перебуває протест працівників Алчевського металургійному комбінаті (далі АМК), повідомляє Павло Лисянський із посиланням на Східну правозахисну групу.

"Протест проходить в форматі - «італійської забастовки», тобто колективно працівникі відмовляються від роботи, але залишаються на робочих місцях.

Монітори та джерела інформації Східної Правозахисної групи повідомляють:

Заборгованість перед працівниками становить 627 млн.руб., при середньої заробітної плати 13 - 18 тисяч рублів (це середня зарплата робітників);

Працівникі АМК останній раз отримували заробітну плату в грудні 2020 року;

В протесті приймають участь Домений Цех, Залізнодорожний цех, прокатний цех, працівники відділу внутрішнього зв’язку комбінату;

Протестуючи вимагають виплати заробітної плати з січня 2021 року по т.ч., роботодавець навпаки пропонує їм відпрацювати до кінця травня, а потім розрахуватись;

МГБ НЗФ «ЛНР» репресивних дій по відношенню до протестувальників не ведуть. На початку протесту, вони опитали більше двадцяти протестувальників, відправили звіти по лінії ФСБ де акцент був зроблений на політику компанії «Внешторгсервіс», як таку що дестабілізує ситуацію у регіоні;

Також нам повідомили, що АМК на замовлення компанії ВТС виконує важливий контракт для компанії РФ, це замовлення оформлено юридично, та за не постачання замовленої продукції у строк там передбачені фінансові санкції за невиконання договору;

Робітники підприємства знають про контракт, та тому вирішили страйкувати саме у цей період;

Наразі йдуть домовленості між ВТС та НЗФ «ЛНР» для того щоб розблокувати роботу комбінату, та вплинути на робітників, щоб вони припинили протест та приступили до роботи.", - написав Лисянський.