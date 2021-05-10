COVID-захворюваність у світі вийшла на плато

10 мая 2021, 21:22

Захворюваність і смертність від коронавірусу у світі вийшли на плато на "неприйнятно високому рівні". Про це заявив на брифінгу в понеділок, 10 травня, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус.

За його даними, за минулий тиждень захворіли понад 5,4 млн осіб і майже 90 тис. людей померли.

"На глобальному рівні ми зараз бачимо вихід на плато за кількістю випадків захворювання на COVID-19 і кількістю смертей, - зазначив він. - Однак це неприйнятно високе плато: на минулому тижні надійшли повідомлення про більш ніж 5,4 млн випадків захворювання і майже 90 тис. померлих".

Гебреєсус заявив, що зниження захворюваності і смертності спостерігається зараз у Європі та регіоні Північної і Південної Америки, які пандемія коронавірусу раніше зачепила особливо сильно. Одночасно зафіксовано швидке зростання числа тих, хто заразився і помер, у регіоні Південно-Східної Азії, до якого ВООЗ відносить також Індію. Крім того, "у кожному регіоні є країни з тенденцією до збільшення" захворюваності та смертності.

Глава ВООЗ також наголосив, що ослаблення санітарних заходів і "нерівна вакцинація" сприяють поширенню інфекції у світі. Він назвав відсутність рівного доступу до вакцин "одним з найбільших ризиків".

"На країни з високими і середніми доходами припадає 53% населення планети, проте вони отримали 83% вакцини", - нагадав гендиректор ВООЗ.

Гебреєсус закликав лідерів країн "використовувати всі інструменти, які є в їхньому розпорядженні, для зниження передачі COVID-19". Це відноситься у тому числі до держав, де на цей момент захворюваність і смертність знижуються.

За словами Гебреєсуса, зараз необхідно посилити можливості для запобігання поширенню інфекції, щоб підготуватися до поширення нових штамів, проти яких безсилі вакцини.