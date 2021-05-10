Путін ініціював вихід з договору про відкрите небо

11 мая 2021, 12:47

Президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми РФ законопроект про денонсацію Договору з відкритого неба. Як повідомляється на сайті Держдуми РФ, розглянути його планують у вівторок, 11 травня.

"Ця угода працює майже 30 років. Вона дає право учасникам договору (а це 34 з 57 країн ОБСЄ) здійснювати обльоти територій один одного для спостереження за військовою діяльністю, при цьому, не обмежуючи і не забороняючи будь-яких категорій озброєнь", - сказав голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

Він зазначив, що рішення Росії вийти з Договору з відкритого неба пов'язане з тим, що в листопаді минулого року з нього вийшли США.

Володін додав, що Держдума РФ не може "наражати на ризик національну безпеку країни", тому законопроект ДВН розглянуть "в пріоритетному порядку".