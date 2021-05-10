Теракт у Казані: є жертви

11 мая 2021, 12:34

У Казані, РФ, невідомі відкрили стрілянину в школі №175 на вулиці Файзі. Про це повідомляє Татар-інформ.

Під час стрілянини в казанської школі №175 загинули вісім чоловік - семеро з них діти, одна вчителька.

У лікарні міста зі школи доставлені 21 осіб, включаючи 18 дітей. Всі неповнолітні знаходяться в ДРКБ, шестеро з постраждалих дітей - в реанімації у вкрай важкому стані.

Одна жінка госпіталізована в РКБ, двоє дорослих - в міську клінічну лікарню №7.

За словами Президента Татарстану, терорист заарештований. Йому 19 років, у нього було офіційно зареєстрована зброя. Чи були у нього спільники, поки не визначено. Всі сили розгорнуті, йдуть слідчі дії.