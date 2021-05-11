11 мая 2021, 19:30 На Луганщині працюють мобільні групи протидії домашньому насильству Відтепер, за рішенням керівництва Національної поліції України розпочинають свою роботу мобільні групи з протидії домашньому насильству у містах Рубіжне та Лисичанську. Підрозділи вже отримали службові авто задля оперативного прибуття на виклики. У Сєвєродонецьку вже майже два роки працює така спеціалізована мобільна группа. Вона ефективно використовує надані Законом механізми аби вберегти домочадців від агресора, починаючи від термінових заборонних приписів, закінчуючи притягненням до кримінальної відповідальності домашніх кривдників. Подробиці в сюжеті. Твитнуть Загрузка... Загрузка...