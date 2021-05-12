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Четверг, 13 мая 2021
19:05
Пішов з життя Голова асоціації фермерів Луганщини Сергій Ковальов
17:33
В Києві під Печерським райсудом сталася сутичка. Там йде суд над Медведчуком
12:03
Чому імунітет пізно "бачить" SARS-CoV-2
11:41
Заслужені, професори та академіки: хто має почесні звання і депутатські надбавки
11:06
В ЄС вважають, що РФ прагне поглинути частини Донбасу - Bloomberg
10:53
Наступного тижня кількість хворих на ковід може знову зрости
10:18
У будинок Тупицького прийшли з обшуком слідчі ДБР
10:09
Сектор Газа випустив по Ізраїлю понад 1600 ракет
08:13
Вимагання хабарів від наркозалежних за уникнення відповідальності – на Луганщині викрито трьох спецпризначенців поліції
07:30
Ракета ХАМАС пробила систему захисту "Залізний купол", - відео
06:57
Глава держави підписав закони щодо пільгового розмитнення автомобілів з європейськими номерами
Среда, 12 мая 2021
20:52
Увага! Розшук! Потрібні ВОЛОНТЕРИ!!!
20:01
Медведчук: "Дали не підозру, а екземпляр підозри"
19:40
Інтерактивна мапа робочих місць у Сєвєродонецьку
19:29
Спецматеріал: Центр симуляційної освіти в ЛДМУ
19:01
У Лисичанську відбулась вікторина на тему правил дорожнього руху
18:25
Ексклюзив: ІРТА знищує фейки
18:16
Українці критикують позицію Зеленського щодо ситуації в Ізраїлі
17:56
Різанина у Привіллі: ножове поранення отримав 13-річний хлопець
17:23
На Луганщині постане перед судом поліцейський районного відділу, за вимогу неправомірної вигоди за видачу дозволу на зброю
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Майа Берідзе: вона допомагає, але тепер потребує допомоги сама
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
13 мая 2021, 19:05
Пішов з життя Голова асоціації фермерів Луганщини Сергій Ковальов
Команда ІРТИ висловлює співчуття близьким та друзям видатної людини
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Происшествия
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