У помаранчеву зону карантину потрапила Донецька область

18 мая 2021, 15:47

Черкаська область покинула помаранчеву зону і перейшла в жовту - там знизився коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

МОЗ перевело Донецьку область у помаранчеву зону карантину. Про це свідчать дані відомства у вівторок, 18 травня.

У Донецькій області перевищено норму відсотка від епідемічного порога - 101,5% при нормі 100%.

У свою чергу, в Черкаській області прийшов в норму коефіцієнт виявлення випадків інфікування - 19,6% при нормі 20%. Регіон перейшов у жовту зону.

Всього в Україні тільки одна область у помаранчевій зоні, решта - у жовтій. Водночас шість регіонів відповідають зеленій зоні за відсотком від епідпорога: Київ, Вінницька, Закарпатська, Київська, Миколаївська і Полтавська області. Водночас у Вінницькій області теж зеленій зоні відповідає коефіцієнт виявлення інфікування.