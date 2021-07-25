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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Происшествия
26 июля 2021, 09:00

Бойовики обстріляли наші землі із важкого озброєння

Вчора, 25 липня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із забороненого Мінськими угодами важкого артилерійського озброєння.

В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав бойове травмування.

Воїн знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров'я – середньої тяжкості.

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

ООС

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