Бойовики обстріляли наші землі із важкого озброєння

Вчора, 25 липня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із забороненого Мінськими угодами важкого артилерійського озброєння.
В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав бойове травмування.
Воїн знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров'я – середньої тяжкості.
На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.