26 июля 2021, 09:00 Бойовики обстріляли наші землі із важкого озброєння Вчора, 25 липня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із забороненого Мінськими угодами важкого артилерійського озброєння. В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров'я – середньої тяжкості. На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. ООС Твитнуть Загрузка... Загрузка...