Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Происшествия
26 июля 2021, 14:33

Лісові пожежі спалахнули в трьох регіонах Іспанії

В Іспанії спалахнуло відразу кілька великих лісових пожеж. Займання зафіксовано в автономних спільнотах Андалусія, Кастилія-Ла-Манча і Каталонія, повідомляє ТАСС в неділю, 25 липня.

Так, в районі населеного пункту Льєтор в провінції Альбасете вогнем випалено близько 1 тис. га лісу. До гасіння пожежі, що почалася в суботу, підключився військовий підрозділ з надзвичайних ситуацій.

У Каталонії вирують одразу дві пожежі - у провінціях Таррагона і Жирона. В результаті знищено вже понад 1,1 тис. га лісу.

В районі андалуського муніципалітету Вільярраса також в суботу виникло загоряння, на цей момент випалено близько 600 га лісу

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: