Лісові пожежі спалахнули в трьох регіонах Іспанії

26 июля 2021, 14:33

В Іспанії спалахнуло відразу кілька великих лісових пожеж. Займання зафіксовано в автономних спільнотах Андалусія, Кастилія-Ла-Манча і Каталонія, повідомляє ТАСС в неділю, 25 липня.

Так, в районі населеного пункту Льєтор в провінції Альбасете вогнем випалено близько 1 тис. га лісу. До гасіння пожежі, що почалася в суботу, підключився військовий підрозділ з надзвичайних ситуацій.

У Каталонії вирують одразу дві пожежі - у провінціях Таррагона і Жирона. В результаті знищено вже понад 1,1 тис. га лісу.

В районі андалуського муніципалітету Вільярраса також в суботу виникло загоряння, на цей момент випалено близько 600 га лісу