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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
26 июля 2021, 16:06

Мережі АЗС зобов'язали знизити ціни

Мінекономіки перерахувало граничні ціни на бензин і дизельне паливо відповідно до формули Роттердам+, зобов'язавши мережі АЗС знизити ціни.

Відповідно до формули, розрахункова ціна на бензини на кінець липня встановлена ​​на рівні 26,64 грн/літр бензину і 22,25 грн/літр - дизпалива.

Таким чином, максимальна ціна на бензин не має перевищувати 31,64 грн/літр, на дизпаливо - 29,25 грн/літр.

У порівнянні з серединою місяця середня ціна на бензин зросла на 0,23 грн/літр, на дизпаливо - на 0,35 грн/літр.

Нагадаємо, бензин подорожчав майже на 20% за півроку - на 3-4 гривні.

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