На Запоріжжі виявили рідкісне стародавнє поховання

26 июля 2021, 18:00

У Запорізькій області археологи виявили рідкісне поховання XV століття. Останки знайшли на Мамай-Горі. Про це повідомлено на Facebook-сторінці експедиції.

"Цього року в одному з поховань ми знайшли покійника з копитцем коня, що є дуже рідкісним явищем серед поховань цього типу", - відзначають археологи.

Відзначається, що на Мамай-Горі подібних поховань досліджено вже більш як півтори сотні. Серед них було 24 з коштовностями.

"Раніше в похованнях цього народу ми зустрічали залишки кісток овець, коней та корів, що свідчить про тип господарювання та підтверджує перехід від кочового до напівкочового способу життя", - розповідають археологи.

У цьому сезоні п'яте поховання, яке досліджують українські археологи. Всі могили відносяться до пізнього середньовіччя.

Вчені відзначають, що це кочівники, які прийшли зі Сходу або Криму і які контролювали одну із двох найбільших переправ у Нижньому Подніпров'ї та мали вагомий політичний та економічний вплив на цю територію до кінця XV століття. Середній вік цих осіб 30-40 років.