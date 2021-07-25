У МОЗ мають намір дозволити змішувати вакцини

26 июля 2021, 10:30

В Україні мають намір офіційно дозволити змішувати різні види вакцин від коронавірусу. Про це в неділю, 25 липня, в інтерв'ю Апострофу повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Національна технічна група експертів з імунізації як головний дорадчий орган МОЗ рекомендувала дозволити так зване "мікшування (змішування) вакцини", але за чіткого дотримання певних умов", - зазначив він.

Кузін уточнив, що мова йде про можливість введення другої дози Comirnaty / Pfizer-BioNTech після першої дози м-РНК вакцини Moderna, якщо немає можливості закінчити вакцинацію таким само препаратом.

Крім того, колоти інший препарат пропонують у тому випадку, якщо у людини була важка алергічна реакція організму на першу дозу векторної вакцини від AstraZeneca.

"У цьому випадку дозволяється ввести другу дозу Comirnaty за рішенням лікаря", - сказав Кузін.

За його словами, відповідне рішення групи експертів уже є.