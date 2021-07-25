Сепаратисти не блокують тільки один КПВВ

26 июля 2021, 11:34

Сепаратисти блокують шість з семи контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі - пропуск громадян здійснює тільки Станиця Луганська. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС в неділю, 25 липня.

"Контрольні пункти працюють щодня з 08:00 до 16:00. Однак, рух в більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України... З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється тільки в Станиці Луганській", - сказано в повідомленні.

Пасажиропотік на КПВВ Станиця Луганська в порівнянні з минулим тижнем збільшився на 35%.

"Всього за тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 9 991 особа, а на контрольовану територію - 10 019 осіб", - додали в штабі.

При цьому навпроти КПВВ Новотроїцьке сепаратисти блокують рух громадян, знімаючи блокування для окремих громадян двічі на тиждень - у понеділок і п'ятницю.

"У ці дні лінію розмежування в контрольному пункті перетнули 588 осіб і 81 транспортний засіб на тимчасово окуповану частину Донбасу, одночасно 559 осіб і 93 транспортні засоби проїхали на підконтрольну української влади територію", - пояснили в штабі ООС.

Крім того, на КПВВ діють протиепідемічні заходи і обов'язковою умовою залишається перебування в контрольному пункті в захисній масці (респіраторі) з дотриманням соціальної дистанції.

"Водночас під час дії в Україні зеленого рівня епідемічної небезпеки громадяни прибувають на контрольовану територію без проходження самоізоляції. А іноземцям для перетину лінії розмежування необхідно мати поліс медичного страхування", - підсумували в штабі.