ЗСУ на 50% модернізували танки

26 сентября 2021, 10:00

На повну модернізацію військової техніки в України поки немає грошей, проте часткова успішно проводиться. Про це головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, оновлення озброєння буде відбуватися в міру того, як у держави будуть з'являтися на це кошти, робота вже йде.

"Це буде залежати від того, наскільки держава буде здатна забезпечити наші потреби. Потреба в такому дійсно є. Дійсно є! Необхідно там і танки міняти, і вертольоти", - сказав він.

Як приклад модернізації Залужний привів вертольоти Мі-8МСБ.

"Від цього вертольота від радянських часів залишився тільки хіба що один фюзеляж, все інше проводиться на території України", - розповів він.

З танків зараз, за ​​словами командувача, модернізована половина.

"Так, на сьогодні ми не можемо на 100% забезпечити модернізацію тих же танків, але на сьогодні 50% з них - це вже модернізовані. Знову ж від радянського танка там залишився тільки корпус", - сказав Залужний.

Він додав, що робота щодо модернізації триває.