В Україні п'ять областей перейшли до помаранчевої зони

П'ять областей України відповідають помаранчевій зоні карантину через збільшення кількості госпіталізованих з коронавірусною інфекцією. За даними Міністерства охорони здоров'я на 26 вересня до помаранчевої зони потрапили Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Тернопільська та Черкаська області.
Як перевищена динаміка госпіталізацій хворих на коронавірус:
Дніпропетровська - 53,8 відсотка
Донецька - 84,5 відсотка
Кіровоградська - 64,5 відсотка
Тернопільська - 94,5 відсотка
Черкаська - 95,2 відсотка