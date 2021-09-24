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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
26 сентября 2021, 14:00

В Україні п'ять областей перейшли до помаранчевої зони

П'ять областей України відповідають помаранчевій зоні карантину через збільшення кількості госпіталізованих з коронавірусною інфекцією. За даними Міністерства охорони здоров'я на 26 вересня до помаранчевої зони потрапили Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Тернопільська та Черкаська області.

Як перевищена динаміка госпіталізацій хворих на коронавірус:

Дніпропетровська - 53,8 відсотка

Донецька - 84,5 відсотка

Кіровоградська - 64,5 відсотка

Тернопільська - 94,5 відсотка

Черкаська - 95,2 відсотка

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