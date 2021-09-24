26 сентября 2021, 14:00 В Україні п'ять областей перейшли до помаранчевої зони П'ять областей України відповідають помаранчевій зоні карантину через збільшення кількості госпіталізованих з коронавірусною інфекцією. За даними Міністерства охорони здоров'я на 26 вересня до помаранчевої зони потрапили Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Тернопільська та Черкаська області. Як перевищена динаміка госпіталізацій хворих на коронавірус: Дніпропетровська - 53,8 відсотка Донецька - 84,5 відсотка Кіровоградська - 64,5 відсотка Тернопільська - 94,5 відсотка Черкаська - 95,2 відсотка Твитнуть Загрузка... Загрузка...