Путін готовий зустрітися із Зеленським - Кремль

26 сентября 2021, 16:00

Президент Росії Володимир Путін готовий до зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським, заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, пише Лента.ру 26 вересня.

"Президент Російської Федерації, що називається, був готовий вчора. І тут камінь спотикання який? Ми знаходимося в ситуації, коли робота із реалізації мінського комплексу заходів зайшла в глухий кут", - зазначив Пєсков.

На його думку, він пов'язаний виключно з позицією України, яка, як він каже, хоче замінити мінські і паризькі домовленості "чимось ще, не називаючи це своїми словами".

Спікер Кремля зазначив, що "здорова логіка диктує необхідність контактів" Путіна і Зеленського, але при нинішньому підході Києва вони малоймовірні.

Пєсков також додав, що Путіна не зачіпають ремарки особистого характеру на його адресу з боку української влади, а викликають лише жаль.