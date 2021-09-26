У Києві затримали рейдерів за спроби заволодіти підприємством

27 сентября 2021, 14:30

Правоохоронці викрили чоловіка та жінку, які намагалися незаконно заволодіти підприємством в Києві з активом понад 40 млн гривень. Про це повідомляє столичне управління Нацполіції в понеділок, 27 вересня.

За даними слідства, зловмисники запропонували приватному нотаріусу 20 тисяч доларів, щоб він незаконно змінив засновника і керівника підприємства. Їх затримали відразу після передачі грошей.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтями про замах на протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації, а також підкуп особи, яка надає публічні послуги (ч.2 ст.368-4, ч.2 ст.15 2 ст.206 -2 КК України). Максимальне покарання за цими статтями - 5 років позбавлення волі.

Фігурантам вже повідомили про підозру у злочині. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.