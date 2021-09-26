lux.fm>
Главная
О нас
Рекламодателям
Контакты
Присоединяйтесь к нам:
Расширенный поиск
Все новости
Региональные
Политика
Общество
Власть
Экономика
Происшествия
Криминал
Культура
Спорт
Видео новости
Фоторепортажи
Аналитика
Новости
Аналитика
Фото
Видео
Конференции
Вечерний Луганск
Телеканал ИРТА
Люкс
FM
Региональные
Политика
Общество
Власть
Экономика
Происшествия
Криминал
Культура
Спорт
Архив
Выбор по дате
Погода
Погода в
Северодонецке
влажность:
давление:
ветер:
Погода на
sinoptik.ua
Понедельник, 27 сентября 2021
20:30
Важливі Люди: Максим Ткаченко та Руслан Горбенко про свою роботу.
19:00
Максим Ткаченко та Руслан Горбенко взяли участь у відкритті меморіальної дошки загиблим у пожежі
17:30
СБУ викрила схему підробки ПЛР-тестів
17:00
Малі парамедики: Червоний хрест навчає дітей домедичній допомозі
16:30
Зі Сватівського водосховища рятувальники підняли тіло потонулого чоловіка.
16:00
Лабораторно підтверджено 67 нових випадків COVID-19 в області. Від ускладнень померло ще троє хворих
15:30
Спортсменка з Попасної – віце-чемпіонка Європи з важкої атлетики
15:00
Хто має право на отримання субсидії
14:30
У Києві затримали рейдерів за спроби заволодіти підприємством
14:00
Житель В'єтнаму потрапив до в'язниці за розповсюдження COVID-19
13:30
Жінка-трансгендер вперше стане членкинею Бундестагу
13:00
Обрано ректора Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
12:30
ВООЗ відновить розслідування походження COVID-19
12:00
В Україні вакцинували ще понад 37 тисяч осіб
11:30
П'ять областей відповідають помаранчевій зоні
11:00
Кіберполіція викрила схему підробки COVID-сертифікатів
10:30
Призначено нове керівництво Нафтогазу
10:00
Доба в ООС: шість порушень, у ЗСУ втрати
09:30
Замах на Шефіра допоміг розкрити іншу справу
Воскресенье, 26 сентября 2021
18:00
Головний епідеміолог Швеції назвав вірною відмову від карантину
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
27 сентября 2021, 17:00
Малі парамедики: Червоний хрест навчає дітей домедичній допомозі
Подробиці в сюжеті.
Поделиться:
Версия для печати
Сообщить об ошибке
Твитнуть
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Главная
О нас
Рекламодателям
Контакты
Новости
Аналитика
Фото
Видео
Конференции
Региональные
Политика
Общество
Власть
Экономика
Происшествия
Криминал
Культура
Спорт
© OOO НТРК «ИРТА» 2005 - 2021
Счетчики:
Наши партнеры: