27 сентября 2021, 10:30 Призначено нове керівництво Нафтогазу Кабінет Міністрів на засіданні в понеділок, 27 вересня, взяв на себе повноваження наглядової ради Нафтогазу і призначив нове правління компанії, повідомляє РБК-Україна. Так, були припинені повноваження членів правління НАК Сергія Переломи і Ярослава Теклюка. Разом з тим, Кабмін обрав членами правління Нафтогазу таких осіб: Маврикія Калугіна - радника голови правління з питань видобутку газу;

Владислава Воловика - радника голови правління;

Олену Бойченко - директора з управління персоналом і соціальної політики Групи Нафтогаз;

Романа Чумака - главу казначейських операцій Групи Нафтогаз. Твитнуть Загрузка... Загрузка...