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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
27 сентября 2021, 10:30

Призначено нове керівництво Нафтогазу

Кабінет Міністрів на засіданні в понеділок, 27 вересня, взяв на себе повноваження наглядової ради Нафтогазу і призначив нове правління компанії, повідомляє РБК-Україна.

Так, були припинені повноваження членів правління НАК Сергія Переломи і Ярослава Теклюка.

Разом з тим, Кабмін обрав членами правління Нафтогазу таких осіб:

  • Маврикія Калугіна - радника голови правління з питань видобутку газу;
  • Владислава Воловика - радника голови правління;
  • Олену Бойченко - директора з управління персоналом і соціальної політики Групи Нафтогаз;
  • Романа Чумака - главу казначейських операцій Групи Нафтогаз.
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