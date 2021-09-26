Призначено нове керівництво Нафтогазу

Кабінет Міністрів на засіданні в понеділок, 27 вересня, взяв на себе повноваження наглядової ради Нафтогазу і призначив нове правління компанії, повідомляє РБК-Україна.
Так, були припинені повноваження членів правління НАК Сергія Переломи і Ярослава Теклюка.
Разом з тим, Кабмін обрав членами правління Нафтогазу таких осіб:
- Маврикія Калугіна - радника голови правління з питань видобутку газу;
- Владислава Воловика - радника голови правління;
- Олену Бойченко - директора з управління персоналом і соціальної політики Групи Нафтогаз;
- Романа Чумака - главу казначейських операцій Групи Нафтогаз.