Жінка-трансгендер вперше стане членкинею Бундестагу

27 сентября 2021, 13:30

У ході парламентських виборів в Німеччині вперше членом Бундестагу обралася жінка-трансгендер. Це кандидат від партії "Зелені" Тесса Гансерер, повідомило напередодні видання Stuttgarter-Nachrichten.

Швидше за все, Гансерер не отримає прямий мандат в своєму виборчому окрузі в Баварії, де вона відстає від кандидата ХСС Себастьяна Брема. Але вона в будь-якому випадку потрапить в Бундестаг за партійними списками, в яких вона займає 13 місце.

44-річна Гансерер з 2013 року є членом ландтагу (регіонального парламенту) Баварії. У 2018 році вона вдруге пройшла в його склад під ім'ям Маркус Гансерер.

На початку 2019 року вона оголосила, що стала трансгендером і взяла ім'я Тесса Гансерер.