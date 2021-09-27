Кількість нових COVID-випадків зросла удвічі

28 сентября 2021, 09:00

В Україні за минулу добу виявлено 6 552 нових випадки захворювання на коронавірус COVID-19. Це більш ніж удвічі перевищує вчорашній показник, повідомляє Міністерство охорони здоров'я у вівторок, 28 вересня.

Серед нових хворих дітей - 574, медпрацівників - 165. Також за добу: госпіталізовано - 1 288 осіб; летальних випадків - 143; видужали - 2 927 людей.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500), областях та Києві (461).

Усього за період пандемії в Україні захворіли 2 401 956 осіб, видужала 2 248 071 особа, летальних випадків - 55 866.