На Донбасі 10 обстрілів, поранений один боєць ЗСУ

28 сентября 2021, 09:30

За минулу добу сепаратисти посилили обстріли на Донбасі. Поранення отримав один український військовий, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в ранковому зведенні у вівторок, 28 вересня.

Зазначено, що в понеділок противник вісім разів порушив режим припинення вогню. У напрямку Попасної противник здійснив прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Недалеко від Катеринівки ворог вів турбує вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Новолуганського сепаратисти чотири рази відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Неподалік Золотого-4 ворог обстрілював позиції ЗСУ з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Причепилівка противник використовував гранатомети різних систем.

З початку цієї доби сепаратисти двічі порушили режим припинення вогню. У напрямку Кримського незаконні збройні формування двічі вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У результаті цих ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров'я - задовільний.

"Наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь і змусили супротивника припинити вогневу активність", - запевнили в штабі.