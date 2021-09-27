Справу Шефіра розслідують фахівці з Британії і США

28 сентября 2021, 10:00

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що українські правоохоронці працюють над розслідуванням замаху на Шефіра з колегами зі Сполучених Штатів Америки та Великої Британії. Про це в понеділок, 27 вересня, він заявив в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

"Я вважаю, що стріляли не тільки в Сергія і Олександра (водія). Це були постріли в демократію і майбутнє України. Але ми сильні і цей боягузливий привіт з дев'яностих, яким хтось спробував залякати або щось показати, це марні спроби", - зазначив Єрмак.

За його словами, те, що трапилося, означає, що Україна стоїть на вірному шляху реального реформування країни.

Глава Офісу президента повідомив, що замах викликав "шалену реакцію" і Офіс президента і він сам особисто отримали багато дзвінків зі словами підтримки з боку практично всіх друзів і партнерів країни.

Єрмак додав, що багато хто з них запропонував допомогу, тому зараз українські правоохоронці працюють над розслідуванням замаху з колегами з США і Британії.

"Думаю, що ми дізнаємося, хто за цим стояв. Але це були сили, які не хочуть реформ в країні, які не хочуть припинення війни, які не хочуть очищення нашої країни від криміналітету", - підкреслив він.