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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
28 сентября 2021, 12:30

МЗС Угорщини викликало українського посла

У МЗС Угорщини у вівторок, 28 вересня, викликаний посол України. Про це повідомив глава МЗС Петер Сійярто у Facebook.

Причиною виклику стали дії України у відповідь на новий газовий контракт Угорщини з Газпромом.

"Дії уряду України, спрямовані проти цієї угоди, через Єврокомісію вкрай обурливі... Україна не має жодного відношення до того, з ким ми домовляємося", - пише Сійярто.

Він наголосив, що Будапешт сприймає подібні кроки Києва як "порушення суверенітету та інтересів її національної безпеки".

"Ми викликали посла України в міністерство закордонних справ", - зауважив він.

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