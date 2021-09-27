МЗС Угорщини викликало українського посла

28 сентября 2021, 12:30

У МЗС Угорщини у вівторок, 28 вересня, викликаний посол України. Про це повідомив глава МЗС Петер Сійярто у Facebook.

Причиною виклику стали дії України у відповідь на новий газовий контракт Угорщини з Газпромом.

"Дії уряду України, спрямовані проти цієї угоди, через Єврокомісію вкрай обурливі... Україна не має жодного відношення до того, з ким ми домовляємося", - пише Сійярто.

Він наголосив, що Будапешт сприймає подібні кроки Києва як "порушення суверенітету та інтересів її національної безпеки".

"Ми викликали посла України в міністерство закордонних справ", - зауважив він.