На Донбасі за добу вісім обстрілів, поранений боєць

16 октября 2021, 10:00

За минулу добу сепаратисти вісім разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Один військовослужбовець отримав поранення, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у ранковому зведенні в суботу, 16 жовтня.

Так, біля Новозванівки ворог двічі вів вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм і протитанковий ракетний комплекс.

Недалеко від Золотого-4 сепаратисти здійснили два обстріли з мінометів калібру 120 мм і стрілецької зброї.

У районі Авдіївки окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів калібру 82 мм.

У бік Новотошківського противник відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу і станкових протитанкових гранатометів.

Позиції українських воїнів біля Красногорівки потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів. А біля Лебединського ворог застосував міномети калібру 120 мм.

В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїну надана домедична допомога, він евакуйований до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний.

На збройні провокації супротивника українські бійці відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Станом на сьому годину ранку суботи порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.