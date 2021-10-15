У МОЗ озвучили дані щодо вакцинації медиків

17 октября 2021, 10:00

В Україні з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щеплення зробили близько 90% медиків і більше 85% педагогів. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода, опублікованому в суботу, 16 жовтня.

Таким чином глава МОЗ прокоментував інформацію, що українські медпрацівники не поспішають вакцинуватися.

"Це міф. Подивимося цифри. Як мінімум однієї дозою зробили перше щеплення вже близько 90% всіх медичних працівників. Педагоги вже більше 85% зробили", - сказав Ляшко.

При цьому він підтвердив, що випадки відмови існують, і "вони чомусь комунікаційно підсвічуються більше, ніж загальна картина щодо лікарів".

Також міністр розповів, що фіксуються і випадки шахрайства з видачею підроблених сертифікатів про вакцинацію серед лікарів, але вони, за його твердженням, поодинокі, і винуватці або відсторонені, або вже звільнені.