РФ пояснила відсутність зустрічі Путіна з Зеленським

17 октября 2021, 14:00

Перспективи зустрічі президентів Володимира Путіна і Володимира Зеленського не є видимим через політику України. Про це 17 жовтня заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

"Поки особливих перспектив для цієї розмови не проглядається, знову ж таки, через дії української влади. Саме українська влада не виконує мінські домовленості", - сказав Пєсков в ефірі телеканалу Росія-1 в програмі Москва. Кремль. Путін.

Представник Кремля наголосив, що саме в Україні "зараз проводять законопроект про так званий перехідний період, який де-факто означатиме вихід Києва з мінських домовленостей". "Тому поки перспективи погані", - уклав він.

Путіну складно вибудовувати діалог із Зеленським, тому він окремо спілкується з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном, а ті, в свою чергу, окремо розмовляють з президентом України, зазначив спікер Кремля.

"Розумієте, дуже складно говорити з паном Зеленським. Пан Зеленський, наприклад, наполегливо називає Росію учасником конфлікту на південному сході країни. Це не так. Ну, це не так", - сказав Пєсков.

Він також заявив, що для того, щоб перспективи саміту в нормандському форматі стали більш очевидними, сторони повинні зробити "домашню роботу" і узгодити спільні позиції.

Перспективи проведення нормандського саміту стануть зрозумілі після зустрічі міністрів закордонних справ України, Росії, Німеччини та Франції.