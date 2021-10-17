18 октября 2021, 17:00

У Запоріжжі в перший же день перебування в "червоній" зоні карантину стався транспортний колапс. Про це в понеділок, 18 жовтня, повідомляє УНІАН.

Відзначається, що вранці на зупинках вишикувалися довгі черги охочих скористатися громадським транспортом - у деяких місцях кількість осіб досягала 160 осіб.

Також під час очікування транспорту між потенційними пасажирами виникали суперечки і навіть бійки. Зокрема, містяни сварилися між собою за право зайти в маршрутку раніше. Крім того, із черг буквально виганяли осіб без масок.

Таку ситуацію можна пояснити тим, що для посилення карантину в місті ввели нові правила роботи громадського транспорту. Зокрема, кількість пасажирів не має перевищувати кількість місць для сидіння, а для пенсіонерів скасовано пільговий проїзд у години пік (з 07:00 до 09:00 і з 17:00 до 19:00). Також усім пасажирам треба бути в масках.

Саме тому, що водіям можна перевозити тільки ту кількість пасажирів, яка є відповідною до кількості місць для сидіння, виник транспортний колапс - маршрутних таксі і муніципальних автобусів просто не вистачає. Водночас напередодні місцева влада заявила, що буде збільшено кількість одиниць транспорту, але такого немає.

Як пояснили представники запорізьких автотранспортних компаній, додатковий транспорт вони не вивели на маршрути, бо їм це економічно невигідно.