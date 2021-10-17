Страйку не буде: працівники Голлівуду досягли угоди зі студіями

18 октября 2021, 13:00

Співробітники індустрії кіно і телебачення США, які входять в Міжнародний альянс працівників театральної сцени (IATSE), дійшли згоди зі студіями і стрімінговими сервісами, запобігши страйку, який повинен був початися в понеділок. Про це повідомляється на сайті IATSE.

Зазначається, що угода, підписана з альянсом теле- і кінопродюсерів США (AMPTP), зачіпає близько 40 тис. техніків, операторів, монтажерів і багатьох інших, зайнятих у виробництві розважального контенту, і гарантує їм збільшення заробітної плати, скорочення робочих годин, надання компенсацій і обідніх перерв.

На початку жовтня учасники IATSE планували проведення страйку через незадовільні умови праці. Вони вимагали підвищення зарплати і скорочення робочого дня, організації харчування на робочому місці і надання обідніх перерв, а також збільшення відрахувань до пенсійних і медичних фондів для працівників сектора.