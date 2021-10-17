Україна оновила антирекорд щодо COVID-смертності

19 октября 2021, 09:00

Україні за минулу добу виявили 15 579 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19, що істотно більше від вчорашнього показника. При цьому померли 538 осіб. Це новий антирекорд. Колишній максимальний показник COVID-смертності був зафіксований 6 квітня нинішнього року, коли померла 481 людина. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у вівторок, 19 жовтня.

Серед нових хворих за останні 24 години дітей - 1 309, медпрацівників - 282. Також за добу: госпіталізовано - 2 852 людини, видужали - 7 776 осіб.

Найбільше нових випадків зараження підтвердили в Одеській (1 418), Харківській (1 412) та Дніпропетровській (1 203) областях.

Усього за час пандемії в Україні захворіли 2 660 273 особи, одужали - 2 337 194 особи, летальних випадків - 61 348.

Луганщина: 611 нових випадків.