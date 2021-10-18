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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
19 октября 2021, 14:30

ЄС експортував більше мільярда доз COVID-вакцин

Євросоюз за 10 місяців цього року експортував у різні країни більше одного мільярда доз вакцини проти коронавірусу. Препарати дали більш ніж 150 країнам світу, так ЄС став найбільшим у світі експортером вакцин. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Irish Examiner.

"Виготовлені в ЄС вакцини доставили в більш ніж 150 країн світу на всіх континентах - від Японії до Туреччини, від Великої Британії до Нової Зеландії, від Південної Африки до Бразилії... Через платформу COVAX доставлено близько 87 млн ​​доз країнам з низьким і середнім достатком", - сказала вона.

Також європолітик додала, що експортовано кожну другу дозу, яку виготовлено в ЄС. І водночас експорт препаратів триватиме.

"У наступні кілька місяців, на додаток до експорту, ЄС надасть найбільш вразливим країнам як мінімум 500 млн доз вакцини. Але й інші країні мають збільшити свій внесок", - відзначила президент Єврокомісії.

Вона додала, що в найближчі місяці Євросоюз має намір доставити 200 млн доз вакцини в країни Африки.

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