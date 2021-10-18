Україна спробує перевести Саакашвілі в українську в'язницю - Малюська

19 октября 2021, 16:00

Україна буде всіма правовими способами намагатися повернути в Україну третього президента Грузії і громадянина України Михайла Саакашвілі. Про це заявив Міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю Українській правді.

"Ми то будемо намагатися, а чи дадуть нам - це питання. Він не тільки громадянин України, він ще й громадянин Грузії... Але влада Грузії вже неодноразово говорила, що вона нам його не віддасть... Будемо пробувати всі юридичні механізми, щоб це врегулювати", - зазначив Малюська.

Нагадаємо, Саакашвілі затримали в Тбілісі 1 жовтня. Зараз він перебуває у в'язниці міста Руставі.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не помилує Михайла Саакашвілі. Паралельно в прокуратурі Грузії заявили, що екс-президент Грузії проведе за ґратами бодай шість років.