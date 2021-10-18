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Херсонська область перейшла в червону зону
Вторник, 19 октября 2021
17:00
Київ долучився до Всесвітньої акції проти торгівлі людьми
16:30
Олександр Заїка привітав боронців України
16:00
Україна спробує перевести Саакашвілі в українську в'язницю - Малюська
15:30
В Одеській області запобігли спробі крадіжки 87 га земель держпідприємства
15:00
Стефанчук назвав кількість хворих на коронавірус в Раді
14:30
ЄС експортував більше мільярда доз COVID-вакцин
14:00
Прокуратура відреагувала на порушення при проведенні тендера на організацію гарячого харчування для школярів Попасної
13:30
Глава Слуги народу призначений віце-спікером Ради
13:00
У МЗС Туреччини викликали послів десяти країн через скандальну заяву
12:30
ВООЗ постачатиме в бідні країни таблетки від COVID за низькою ціною
12:00
Закрився пункт пропуску Чаплинка на адмінкордоні з Кримом
11:30
Разумков заявив, що є членом фракції Слуга народу
11:00
В Україні різко підскочили темпи COVID-вакцинації
10:30
У Середземному морі зафіксували сильний землетрус
10:00
"У нас усе готово": Зеленський про COVID-хвилю
09:30
КНДР випробувала невідомий снаряд
09:00
Україна оновила антирекорд щодо COVID-смертності
Понедельник, 18 октября 2021
17:30
На Донбасі судитимуть чиновника, який воював за "ЛНР"
17:00
У Запоріжжі після потрапляння в "червону" зону стався транспортний колапс
16:30
ЄС обговорить санкції проти Белавіа
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
19 октября 2021, 16:30
Олександр Заїка привітав боронців України
Подробиці в сюжеті.
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