КНДР випробувала невідомий снаряд

19 октября 2021, 09:30

Північна Корея у вівторок, 19 жовтня, запустила в сторону Японського моря невпізнаний снаряд. Про це інформувало південнокорейське агентство Yonhap.

У свою чергу Берегова охорона Японії повідомила, що КНДР, імовірно, здійснила запуск балістичної ракети. Відомство попередило рибальські судна, що перебувають в морі, про ризик падіння уламків.

Як зазначили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Збройних сил Південної Кореї, був проведений запуск одного невідомого снаряда. Пізніше військові підтвердили, що недалеко від міста Сінпхо в провінції Хамген-Намдо, розташованого на узбережжі Японського моря, була запущена балістична ракета.

За даними телеканалу NHK, Міноборони Японії збирає дані про проведений запуск. Найближчим часом міністерство проведе засідання за участю прем'єр-міністра країни Фуміо Кісіди.