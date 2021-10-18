В Україні різко підскочили темпи COVID-вакцинації

19 октября 2021, 11:00

В Україні за минулу добу щепили від коронавірусу 193 069 осіб. Це більш ніж утричі перевищує вчорашній показник, повідомляє Міністерство охорони здоров'я у вівторок, 19 жовтня.

Першу дозу отримали 109 667 осіб, повністю імунізовані - 83 402 людини. У понеділок працювали 957 мобільних бригад, 3 010 пунктів щеплення і 349 центрів вакцинації.

Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 97 129. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac - 59 431 та AstraZeneca - 36 509. Препарат фірми Moderna ні задіяний.

З початку кампанії вакцинації щеплено 8 065 762 осіб, з них отримали одну дозу - 8 065 760 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 6 573 564 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 14 635 480 щеплень.

На Луганщині щеплено 1802 особи.