Закрився пункт пропуску Чаплинка на адмінкордоні з Кримом

19 октября 2021, 12:00

Контрольний пункт в'їзду-виїзду Чаплинка на адмінкордоні з Кримом у вівторок, 19 жовтня, припинив своє функціонування. Про це повідомила прес-служба Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби.

"Рішення про припинення роботи зазначеного контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї прийнято згідно з розпорядженням Херсонської обласної державної адміністрації від 08 жовтня 2021 року №792 та за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України", - йдеться в повідомленні.

Перетнути адмінкордон з ТОТ АР Крим можна буде в КПВВ Каланчак або КПВВ Чонгар, які продовжують функціонувати в штатному режимі.