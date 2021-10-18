Разумков заявив, що є членом фракції Слуга народу

19 октября 2021, 11:30

Колишній Голова Верховної Ради Дмитро Разумков досі вважає себе членом парламентської фракції Слуга народу. Хоча допускає, що незабаром його можуть виключити. Про це Разумков сказав у кулуарах парламенту, повідомляє Лівий берег у вівторок, 19 жовтня.

За словами Разумкова, зі "слугами народу" у Верховній Раді і в Офісі президента нібито проводили розмову про його відкликання з посади спікера.

"З ними говорили - або тут, або в Офіс президента запрошували. З усіма так говорили, що люди до сих пір не можуть відійти", - стверджує він.

Щодо свого членства у фракції, Разумков пояснив, що він не є частиною СН через вимоги регламенту про позафракційність президії Верховної Ради.

"Ситуація така: свого часу - 29 серпня (2019 року. - Ред.) - я вступив у фракцію Слуга народу. Згідно з регламентом Верховної Ради, Голова, перший заступник і заступники не належать до складу будь-якої фракції. Але якихось додаткових документів, заяв про виключення... фракція не приймала рішення про виключення - такого не було. Тому після завершення своєї каденції я автоматично повертаюся у фракцію", - заявив він.

Разумков додав, що з цього приводу написав листа главі фракції СН Давиду Арахамії. Також Разумков дав коментар на те, чи можливо, що він утворить власну групу депутатів. Він сказав, що зараз "буде більше часу", щоб переконувати нардепів повернутися до програмних обіцянок 2019 року.

Зараз на сайті парламенту зазначено, що Дмитро Разумков - позафракційний депутат.