У Криму приріст випадків COVID перевищив психологічну позначку

20 октября 2021, 13:30

У Криму за минулу добу виявили 612 нових випадків коронавірусу, що стало новим антирекордом з початку пандемії. Про це в середу, 20 жовтня, повідомляє РИА Новости з посиланням на слова заступника так званого "міністра охорони здоров'я" Криму Антона Лясковського.

Максимум оновлюється вже близько трьох тижнів поспіль.

"За минулу добу виявлено 612 нових випадків. Ми перейшли психологічну позначку в 600 випадків за добу і, на жаль, стабілізації процесу немає, щодня на 3-5% кількість хворих збільшується", - сказав журналістам Лясковський.

За його словами, в регіоні активно розгортають додаткові ліжка для лікування людей з коронавірусом.